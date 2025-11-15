Suspeito de homicídio morre em confronto durante ação policial em Campo do Brito

Um homem identificado como Adelmo de Souza Xavier morreu nesta sexta-feira (14), em confronto com equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de Itabaiana durante o cumprimento de um mandado de prisão na cidade de Campo do Brito. A operação ocorreu por volta do meio-dia.

Adelmo era investigado por tráfico de drogas e por um homicídio cometido há cerca de 15 dias na cidade de Aracaju. Após o crime, ele fugiu para Campo do Brito, onde se escondia e, conforme levantamentos policiais, controlava o tráfico no povoado Miami, local onde morava.

Durante a entrada tática, o suspeito usou a mãe e a própria filha como escudos humanos ao apontar uma arma contra os policiais. Diante da ameaça, as equipes reagiram.

“Ele tentou reagir contra a ação policial. Nesse momento, ele foi alvejado e cessou qualquer agressão. Em seguida foi socorrido, porém chegou ao hospital em óbito”, explicou o delegado Fábio Pimentel.

No local do confronto, os policiais apreenderam a arma que teria sido usada por Adelmo. As investigações relacionadas ao homicídio e ao tráfico continuam em andamento.

