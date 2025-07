Suspeito de incendiar veículos da prefeitura de Poço Verde é preso

Policiais civis da Delegacia de Poço Verde prenderam, na tarde desta quinta-feira (10), um dos suspeitos de envolvimento no incêndio criminoso que, no início deste ano, destruiu parte da frota de veículos do município. A prisão preventiva foi decretada com base nas investigações que o apontaram como um dos autores do crime.

O caso aconteceu por volta de 1h30 do dia 18 de janeiro de 2025, no estacionamento do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), quando um incêndio de grandes proporções atingiu veículos da Prefeitura de Poço Verde, resultando na destruição dois ônibus escolares, uma ambulância e um caminhão compactador de lixo.

As investigações tiveram início logo após o crime. Imagens de câmeras de segurança registraram dois indivíduos chegando ao local de bicicleta, ateando fogo nos veículos e fugindo em direção ao Fórum da cidade. A partir dessas imagens e de depoimentos, a Polícia Civil identificou os suspeitos.

Segundo uma testemunha, os dois foram reconhecidos nas imagens e, ao serem confrontados, teriam apenas sorrido e negado a autoria do crime. Após a repercussão do caso, eles deixaram a cidade.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos investigados. Após a expedição da ordem judicial, uma das equipes localizou e prendeu o suspeito, que confessou o crime e permanece à disposição da Justiça.

As diligências continuam para localizar o segundo envolvido. A Polícia Civil reforça que informações sobre crimes e suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP