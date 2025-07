PC prende suspeito de manter a ex-companheira em cárcere privado

A Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro prendeu, nesta quinta-feira (31), em Aracaju, um homem investigado por manter a ex-companheira em cárcere privado, agredi-la fisicamente e obrigá-la a praticar atos libidinosos.

De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, manteve a vítima em cárcere por um dia, submetendo-a a agressões físicas e violência sexual. O crime ocorreu em maio deste ano e ganhou repercussão nas redes sociais após familiares relatarem o desaparecimento da mulher.

Com o registro do boletim de ocorrência, as investigações foram iniciadas pela DAGV, resultando na solicitação da prisão preventiva do suspeito, que estava foragido. Após a captura, ele será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e destaca que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181), com garantia de sigilo.

Com informações da SSP