Homem suspeito de matar um Policial Militar durante fuga de presídio em Pernambuco morre em troca de tiros com policiais em Aracaju

Foragido da Justiça e suspeito de envolvimento na morte de um policial militar em Pernambuco morreu em confronto com equipes da Polícia Civil, na Zona Oeste de Aracaju, na tarde desta quinta-feira (10).

O fugitivo foi localizado em Sergipe através de um trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

O homem era foragido da Justiça pernambucana desde 2019, após participar de uma fuga da Penitenciária Professor Barreto Campelo, de segurança máxima, no Grande Recife. No ato criminoso, os presos trocaram tiros com um policial militar, que foi atingido na cabeça e veio a óbito.

Contra o investigado, existiam mandados de prisão por homicídios qualificados e tráfico de entorpecentes. Na operação policial de hoje, na capital sergipana, o veículo que o suspeito conduzia foi abordado, e os policiais recebidos a tiros, momento em que os agentes revidaram e o fugitivo foi alvejado.

O homem foi levado ao Hospital de Urgências do Estado, mas acabou não resistindo. Os policiais encontraram em posse do autor um revólver calibre .38, anotações que confirmavam o seu envolvimento com o comércio ilegal e documentos de identidade falsos.

