Suspeito de roubo e tráfico morre em confronto em Itabaiana

As Polícias Civil e Militar, por meio da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), deflagraram na manhã desta sexta-feira, 27, uma operação para cumprir mandado de prisão em desfavor de um homem com extensa ficha criminal no sistema prisional sergipano.

De acordo com as investigações policiais, o homem tinha passagem por roubo mediante emprego de arma de fogo, furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além de envolvimento em outros crimes. “Havia investigações que indicavam a participação do indivíduo em crimes como homicídio, roubo e tentativa de homicídio. Alguns desses crimes eram praticados, enquanto o suspeito estava cumprindo pena no presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab)”, detalha o delegado Fábio Pimentel.

A ocorrência policial ocorreu no bairro Queimadas, quando durante a ação o ex-presidiário confrontou os policiais e foi socorrido, ainda com vida ao Hospital Regional de Itabaiana, onde veio a óbito.

Fonte e foto: SSP/SE