Suspeito de tráfico de drogas é preso pelo BPchoque no Bairro Industrial

Nesta terça-feira, dia 05, por volta das 19h50, policiais militares do Batalhão de Choque realizavam patrulhamento no bairro Industrial, quando um indivíduo, ao avistar a viatura policial, jogou um pote transparente no chão, o que ensejou a abordagem policial.

No recipiente, os militares encontraram saquinhos contendo maconha e cocaína, sendo 260 gramas de maconha e 3 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão.

O infrator resistiu à prisão, alegando que teria saído há apenas dois meses do presídio pela prática do crime de roubo e não queria voltar ao cárcere.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para adoção das medidas pertinentes ao caso.

Matéria do blog Espaço Militar