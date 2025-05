SUSPEITO MORRE E 3 SÃO PRESOS EM OPERAÇÃO DE COMBATE AO TRÁFICO E RECEPTAÇÃO DE OBJETOS FURTADOS EM SE

A Delegacia de Carmópolis deflagrou, na última terça-feira (20), a Operação “Sucata”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a receptação de objetos furtados de órgãos públicos e empresas privadas no município.

A operação teve apoio das equipes da Delegacia de Itabaiana e resultou na prisão de três traficantes, além de desarticular um esquema criminoso que envolvia a troca de produtos furtados por entorpecentes.

A investigação, conduzida pela Delegacia Regional de Carmópolis e coordenada pelo delegado Eurico Nascimento, revelou que traficantes estavam trocando drogas por produtos furtados, como cobre e peças de maquinário de empresa petrolífera, além de materiais provenientes de escolas, praças públicas e órgãos municipais. Os investigados também procuravam ferros velhos clandestinos, que aceitavam esses produtos roubados. O prejuízo à empresa petrolífera é estimado em mais de R$ 1 milhão devido à subtração de peças e equipamentos.

Durante a operação, um dos alvos, identificado como um dos principais líderes do tráfico na região e receptador de objetos furtados, reagiu à abordagem policial. Ele entrou em confronto armado com os agentes e foi alvejado, sendo socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O suspeito, que já tinha um extenso histórico criminal, incluindo processos por tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e receptação qualificada, usava sua filha de 15 anos para revender entorpecentes.

A Polícia Civil apreendeu durante a operação armas de fogo, munições, além de porções de maconha, crack e cocaína, balanças de precisão, celulares e uma série de objetos furtados, como peças automotivas, utensílios domésticos e componentes industriais. A operação também resultou na desarticulação de ferros velhos ilegais, cujos proprietários não possuíam licenças de funcionamento. Com o apoio do poder público municipal, os locais clandestinos foram fechados e os entulhos, que eram foco de larvas de dengue, foram removidos.

O delegado Eurico Nascimento enfatizou a importância da operação. “Ao neutralizar esse elo, atingimos diretamente o funcionamento do esquema. A Operação Sucata representa mais do que prisões — representa a quebra de um ciclo criminoso que vinha alimentando o furto e o tráfico de entorpecentes em Carmópolis”, afirmou.

A Polícia Civil segue com as investigações e informou que novas diligências serão realizadas, inclusive em municípios vizinhos, para desmantelar completamente a rede criminosa. A população pode colaborar repassando informações ou denúncias por meio do Disque-Denúncia, número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto: SSP/SE