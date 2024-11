SUSPEITO QUE ATIROU E MATOU O ADVOGADO LAEL RODRIGUES É PRESO NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS, EM SOCORRO

A sétima pessoa envolvida no assassinato do advogado José Lael Rodrigues, de 42 anos, foi presa no início da noite desta quarta-feira (12), no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, o homem conhecido como “Panda” estava na garupa da motocicleta e deflagrou cerca de quatro tiros contra o veículo que estavam o advogado e seu filho.

As seis pessoas que passaram pela audiência de custódia nesta manhã de quarta-feira (13), permanecem presas. São elas: Daniele Barreto ( médica e viúva ), Alvaci Feitoza Santos (pessoa que tem um relacionamento com a médica, Daniele), Luiz Carlos dos Santos (suspeito de recrutar os executores), Adriágina de Souza Cavalcante (secretária da clínica e amiga de Alvaci), Ronaldo (piloto da moto) e Pablo Juan (suspeito de participar da articulação criminosa) e o Panda.