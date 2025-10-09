Suspeitos de roubo de carga morrem em confronto com a polícia em Itabaiana

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizaram na tarde desta quarta-feira (08), dois suspeitos de integrar um grupo especializado em roubos de carga, com atuação fora do Estado de Sergipe.

Os investigados vinham sendo monitorados pelas equipes policiais e, ao serem abordados, tentaram fugir em um veículo, colidindo contra um muro nas imediações da Avenida Nivalda Lima, na cidade de Itabaiana.

Durante a tentativa de prisão, houve troca de tiros e os dois suspeitos foram atingidos. Em meio à ação, a dupla foi socorrida, mas acabou não resistindo e evoluindo a óbito.

Os levantamentos policiais mostraram que os investigados já haviam sido detidos no estado de Rondônia, no ano de 2019, com uma carga de pneus roubada, avaliada em R$ 150 mil. Na ocasião, os dois surpreenderam um motorista, quebrando o vidro da janela para entrar na cabine e, sob ameaças, obrigou o condutor a dirigir até um local ermo, onde a carga foi transferida para o caminhão baú ocupado pelos suspeitos. Após o crime, eles foram localizados pelas Polícias Militar e Civil de Rondônia.

Segundo a Polícia Civil, Sergipe não possui registros de ocorrência relacionados a roubo de cargas e os dois homens pertenciam a um grupo com atuação interestadual. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos, inclusive possíveis colaboradores com os delitos na região de Itabaiana. Informações podem ser enviadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações da SSP – Foto: Reprodução/ Redes Sociais