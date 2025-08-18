SUSPEITOS FURTAM CARRO, SÃO PERSEGUIDOS E TROCAM TIROS COM A GUARDA MUNICIPAL NA ORLA DA ATALAIA EM ARACAJU

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) recuperaram um veículo roubado na madrugada deste domingo (17) após uma perseguição policial que se estendeu até a região da Orla de Atalaia, em Aracaju.

As informações são de que o furto ocorreu no Bairro 18 do Forte, e os agentes da GMA atenderam à vítima. Em seguida, câmeras de monitoramento localizaram o carro com dois suspeitos próximo de um posto de gasolina na Avenida Beira Mar.

Ao receber ordem de parada, os suspeitos atiraram contra a viatura, dando início a uma perseguição que seguiu até a Orla. Os criminosos perderam o controle do veículo e fugiram a pé, entrando na vegetação às margens da região.

O carro foi abandonado e a Polícia Científica foi acionada para realização de perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto reprodução GMA