Talysson: Tirado do pleito de 2022, agora ele começa uma nova história em Areia Branca

Aconteceu na última terça-feira, 17, a cerimônia de diplomação dos eleitos em Areia Branca. Foram diplomados 11 vereadores, o vice Zé Ailton do Junco e o prefeito Talysson Barbosa Costa, o Talysson de Valmir, que recebeu 7.827 votos, 2.658 a mais que seu principal opositor, Agripino.

Em dois anos, a trajetória política de Talysson passou por uma reviravolta: em 2022, ele foi tirado do pleito eleitoral, quando disputaria uma vaga na Câmara dos Deputados. Na época, muitos sergipanos entenderam a situação como uma injustiça e prometeram, um dia, fazer justiça, nas urnas.

O dia chegou – 06 de outubro – Talysson, um jovem na política, conseguiu vencer um grupo que estava há 16 anos no poder e que o chamava de “forasteiro”, como se ele não fosse capaz de administrar o município, pelo simples fato de não ter nascido e crescido lá.

Em 1º de janeiro de 2025, Talysson de Valmir começará uma nova história, e promete fazer história em Areia Branca, seguindo os ensinamentos e o exemplo do seu grande professor, seu pai, Valmir de Francisquinho. Talysson cresceu vendo o pai fazer política e o viu tornar-se o maior e mais querido líder do estado.

Emocionado em sua diplomação, Talysson relembrou sua trajetória pessoal e política e prometeu honrar os 7.827 votos que recebeu da população, que depositou nele sua confiança e desejo por mudança.

Um dia antes, ele acompanhou a diplomação de seu pai, Valmir de Francisquinho, que vai ao seu terceiro mandato como prefeito de Itabaiana e que assim como o filho, foi tirado do pleito de 2022.

Se o povo prometeu fazer justiça nas urnas, ela foi feita, em dose dupla. Pai e filho fizeram história na eleição do Agreste, com votações expressivas e em menos de 15 dias, iniciarão suas respectivas gestões, um na capital do interior e outro, na princesinha do Agreste.

Texto e foto assessoria