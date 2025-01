Taxas de crimes violentos caem mais de 70% em Itaporanga D’Ajuda

O trabalho integrado entre as forças de segurança pública resultou em uma expressiva redução da criminalidade em Itaporanga D’Ajuda. Entre 2022 e 2024, a cidade apresentou uma queda de mais de 70% nos índices de homicídios e roubos, consolidando-se como exemplo de eficiência no combate à violência.

Segundo dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública (CEACrim/SSP), o município registrou apenas dois homicídios em 2024, nenhum deles cometido com arma de fogo. O número representa uma redução de mais de 90% em comparação com 2015, quando 23 homicídios foram registrados. Essa tendência de queda se manteve ao longo dos anos, refletindo o impacto das estratégias de segurança.

Nos casos de roubos, a redução foi igualmente significativa. Em 2022, foram registrados 127 roubos no município. Em 2024, o número caiu para 29, representando uma queda de mais de 77%. Quando se trata de roubos de motocicletas, Itaporanga d’Ajuda obteve ainda mais destaque, com apenas um caso registrado em todo o ano de 2024, uma redução superior a 96% no período analisado.

Já no que se refere às prisões – relacionadas a todos os tipos penais, inclusive homicídios – a CEACrim identificou que houve 227 detenções nos últimos três anos no município. Dentre as prisões, 84 ocorreram em cumprimento a mandados de prisão e 143 aconteceram em situações de flagrante. As prisões contribuíram diretamente para a diminuição dos casos de homicídios e de roubos na cidade.

As ações conjuntas das Polícias Civil e Militar, baseadas no mapeamento da mancha criminal, têm sido determinantes para os resultados positivos. “Nosso trabalho em conjunto com a Polícia Civil e demais forças de segurança, somado ao aumento das operações e à presença constante do policiamento nos bairros, foi determinante para a segurança da população de Itaporanga D’Ajuda”, ressaltou o coronel Sidney Barbosa, comandante do policiamento do interior.

O delegado de Itaporanga d’Ajuda, Weliton Júnior, destacou que o planejamento operacional também inclui a análise de horários e locais com maior incidência de crimes. Nos últimos três anos, mais de 700 procedimentos investigatórios foram encaminhados ao Poder Judiciário, refletindo o comprometimento das equipes policiais em garantir a segurança da população local.

“Além disso, a delegacia da cidade passou por uma reestruturação que otimizou as condições de trabalho para os policiais e o atendimento à população. A criação da Sala Lilás e a ampliação dos espaços internos são exemplos de melhorias que impactam diretamente a eficiência das investigações e do atendimento”, pontuou o delegado.

No ano de 2024, a execução de operações de grande repercussão, como “Dupla Face” e “Kilowatts”, também contribuíram para os resultados expressivos. Essas ações desarticularam organizações criminosas voltadas para estelionato e fraudes em escala nacional, ampliando o impacto do trabalho das forças de segurança.

Importância das denúncias

Além do trabalho integrado entre as forças de segurança pública, a participação da população é essencial para o enfrentamento à criminalidade em todo o território sergipano. Denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas tanto para a Polícia Militar, pelo telefone 190, quanto para a Polícia Civil, pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido, e as informações podem contribuir com a elucidação de crimes, evitando a ocorrência de novas investidas criminosas.

Fonte e foto SSP