Taxista que estava desaparecido é encontrado em Aracaju

O taxista Willames da Silva, de 47 anos, que estava desaparecido desde quarta-feira (20), foi localizado em Aracaju. O fato aconteceu durante uma corrida de Aracaju para Capela.

Nessa quinta, o veículo que ele conduzia foi encontrado carbonizado na cidade de Capela.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que Willimaes deu entrada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) com escoriações, foi avaliado pela equipe médica e após a realização de exames e recebeu a alta.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Foto: Arquivo pessoal