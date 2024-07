TÉCNICOS E ESPECIALISTAS ANALISAM PROPOSTAS PARA O PLANO DE GOVERNO DO PRÉ-CANDIDATO LUIZ ROBERTO

Professores, pesquisadores, gestores, especialistas e entusiastas nos mais variados temas participaram da reunião para construção das propostas do plano de governo do pré-candidato Luiz Roberto, que conta com 19 eixos temáticos. O encontro ocorreu no auditório de um hotel na orla da Atalaia, na noite desta quarta-feira, 24.

Ao abrir o evento, o pré-candidato externou a sua gratidão por contar com tantos profissionais que se dispuseram a dar a importante contribuição de participar deste momento de construção do plano de governo. “Cada um aqui tem seus afazeres e está abrindo mão até de momentos de descanso para participar voluntariamente dessa ação. Agradeço do fundo do coração a cada um. Este momento, somado às contribuições e solicitações que estamos coletando nas comunidades, nas associações de moradores e nas entidades da sociedade civil serão determinantes para a construção de um plano factível de avanço para Aracaju”, destacou.

Saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, sustentabilidade, geração de emprego e renda, esporte, turismo, lazer, dentre outros variados temas integram a ação cujo principal viés é a tecnicidade, a inovação e o olhar para o futuro. “Estamos ouvindo os cidadãos, acolhendo suas críticas e sugestões para produzir um plano que, quando chegar às mãos destes cidadãos, gere a sensação de que eles são protagonistas”, reforça o pré-candidato.

Técnica e efetividade

De acordo com o coordenador do plano de governo, Wilson Amaral, o grande desafio é propor soluções para os problemas existentes e prevenir futuros “gargalos” administrativos. “O pré-candidato nos orientou a refletir sobre as questões técnicas para implementar soluções viáveis para a população. Nosso plano é realista e não trará nenhuma proposta que não seja concreta para os problemas existentes na cidade. É isso que estamos fazendo aqui, contando com os técnicos, os acadêmicos, os gestores e os especialistas que conhecem detalhadamente esses desafios”, assegurou Amaral.

Um dos exemplos mencionados foi a questão da equiparação das guardas municipais às demais polícias, que exigirá a redefinição do escopo de atuação e a integração operacional com as demais instituições de segurança. “São questões assim que apresentam desafios para os quais temos que estar preparados, e com um plano de ação definido”, concluiu o coordenador.

A estimativa é de que o plano de governo esteja pronto até o próximo dia 05 de agosto, data final para a realização das convenções partidárias.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão