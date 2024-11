Tem inicio julgamento de homem acusado de matar e esquartejar o amigo

Teve inicio nesta segunda-feira (11), na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa, o julgamento de Ícaro Ribeiro da Silva, acusado de matar e esquartejar o colega de infância, Henrique José de Andrade Matos, de 23 anos, com quem dividia um apartamento no Bairro Farolândia, em Aracaju.

O crime aconteceu no dia 17 dezembro de 2022, quando Ícaro Ribeiro matou o amigo Henrique e, em seguida, esquartejou o corpo e escondeu em algumas malas. Para tentar ocultar o cadáver, Ícaro solicitou um transporte por aplicativo, o que levou à descoberta do crime.

Acusação

Ícaro Ribeiro foi denunciado por homicídio triplamente qualificado com destruição de cadáver e fraude processual. Ele foi preso em flagrante e confessou ter matado Henrique após uma discussão. Atualmente, está preso no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto, em São Cristóvão.

De acordo com o Ministério Público de Sergipe “com base nas circunstâncias qualificadoras de meio cruel, dificuldade de defesa da vítima e motivo torpe (interesse financeiro) –, além das acusações de ocultação de cadáver e fraude processual”.

Foto: arquivo pessoal