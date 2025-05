Tenente Coronel Ildomário Gomes é condecorado com medalha da PMDF, em Brasília

Na tarde desta quinta-feira (08), no pátio da Academia de Policia Militar de Brasília, o Tenente Coronel Ildomário Gomes foi condecorado com a medalha Tiradentes, grau Grande Oficial, da PMDF.

Nas redes sociais o militar estendeu a comenda recebida a todos os policiais e bombeiros militares do estado de Sergipe, assim como aos comandantes gerais da PM e do CBMSE.

“São 28 anos lutando, junto aos demais companheiros e à tropa, por melhores condições de trabalho para os nossos militares. Com a ajuda destas pessoas avançamos muito em direitos, desde o reajuste histórico que tivemos em 2009, o fim dos descontos previdenciários indevidos e da cobrança do imposto de renda sobre a licença especial, dentre tantas outras vitórias, sendo a mais recente o retorno do adicional de periculosidade que havia sido extinto em 2016. Só tenho a agradecer a todos os nossos militares estaduais e a seus familiares.”

Foto assessoria