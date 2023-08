Tenente PM diz que “em 17 viagens motoqueiro, transporta para qualquer bairro da cidade, mais de um quilo da droga”

O tenente da policia militar de Sergipe, Edgard Menezes, faz uma análise sobre a aprovação da descriminalização das drogas (maconha) para o consumo pessoal e que foi aprovado pelo Supremo.

Sobre o texto do STF, tenente Edgard diz que “infelizmente a mídia e outros órgãos do nosso país costumam ouvir especialistas em segurança pública formados em bancos de faculdades, que nunca atuaram na segurança pública de verdade”.

Para o militar, “o STF deve ter consultado um desses especialistas para votarem a favor da descriminalização do porte de maconha para uso, já está 4 x 0 pela descriminalização”, disse Edgard.

Em sua explicação, o tenente faz um alerta: “Senhoras e senhores leitores dos sites que irão veicular esse artigo, prestem atenção. Usando Aracaju como exemplo, eu afirmo que um motoqueiro transportando 60 gramas de maconha alegando ser para uso próprio, em 17 viagens ele transporta para qualquer bairro da cidade, mais de um quilo da droga. Então o que vai acontecer é o aumento do tráfico e do lucro dos traficantes, além do incentivo para novos consumidores e potenciais viciados”.

O tenente Edgard concluiu afirmando que “nosso país virou de cabeça para baixo, proíbe armas para pessoas do bem e liberam a maconha para o delírio dos traficantes, pois esses são os únicos que ganham com as drogas, os usuários só perdem”.

Foto Arquivo pessoal