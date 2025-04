Tenentes da PM tiveram atualizações na Força Nacional atuando nos Jogos Pan Americano

Nesta semana, quem esteve no Podcast Podmaisvezes com Heliomarto Rezende, foram as tenentes da PM/SE Viviane e Svletana.

Viviane e Svletana são as únicas militares do Nordeste a terem o curso de operações especiais pela PMSE. Elas tiveram atualizações na Força Nacional atuando no Jogos Pan Americano e hoje atuam em Batalhões da capital e grande Aracaju.

Assistam e fiquem sabendo de várias histórias do curso e atuações na área da segurança pública. Os desafios enfrentados por elas foram de extrema força de vontade e coragem, competindo junto com militares homens.