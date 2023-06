Tentativa de assalto a loja termina com dois feridos em Aracaju

Uma tentativa de assalto a uma loja no Bairro São José, em Aracaju, terminou com duas pessoas feridas no final da tarde desta quinta-feira (15).

As informações passadas pela policia militar são de que dois suspeitos invadiram o local para realizar um assalto e um homem que estava no estabelecimento reagiu a tiros.

Um dos suspeitos era adolescente e foi detido por populares. Já o suspeito ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhou para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

O segundo suspeito foi preso, e o homem que reagiu ao assalto não foi identificado.

Foto grupo Informações policiais