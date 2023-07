Tiroteio termina com dois homens mortos no Bairro Lamarão, em Aracaju

Um tiroteio ocorrido na noite deste domingo (30), terminou com dois homens mortos no Loteamento Moema Meire, no Bairro Lamarão, em Aracaju.

As informações passadas pela policia militar são de que os agentes encontraram as vítimas com perfurações por arma de fogo.

A motivação e autoria do crime são desconhecidas e a policia civil vai investigar o caso.

Os corpos das vitimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na elucidação do crime pode passar através do disque denúncia 181.