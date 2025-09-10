TJ DIZ QUE O PROCESSO CONTINUA APÓS MORTE DE MÉDICA ACUSADA DE ENVOLVIMENTO PELA MORTE DO MARIDO

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) informou na manhã desta quarta-feira (10), que, após a morte da médica, Daniele Barreto, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o advogado José Lael Rodrigues, o processo e o julgamento do caso devem ocorrer normalmente.

O Tribunal de Justiça diz que a morte do réu, Daniele Barreto, implica na extinção do processo criminal, porém, em relação aos outros seis réus o processo, Alvaci Feitosa, Adriágina de Souza Cavalcante, Pablo Ruan Silva, Ronaldo Moura Santos, Luiz Carlos da Silva e Wanderson Bispo dos Santos, continua normalmente.

Os acusados de envolvimento no crime permanecem presos.

Relembre o caso

O advogado José Lael Rodrigues, de 42 anos, foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, em Aracaju, quando dois homens desceram em uma motocicleta dispararam contra o carro em que estava junto com o filho. Ambos foram baleados e socorridos, mas o advogado não resistiu.

Foto: Reprodução