Toma posse na Câmara de Aracaju, José Américo dos Santos Silva, o Bigode do Santa Maria, como é conhecido

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) empossou na manhã desta quinta-feira (1º), José Américo dos Santos Silva (PSD), o Bigode do Santa Maria, como é conhecido.

Bigode teve 2.056 votos nas Eleições 2020 e ficou como segundo suplente. Este é o terceiro mandato que ele assume.

Bigode do Santa Maria assume a vaga que era de Dr. Manuel Marcos, que se licenciou da Câmara para assumir o cargo de deputado estadual no início de maio.

Bigode assume no lugar de Zezinho do Bugio (PT) que havia sido afastado provisoriamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, no último dia 26, por infidelidade partidária.