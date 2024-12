Torcedores de Alagoas ficam feridos após veículo ser interceptado e atacado com explosivo em Aracaju

Uma van que levava 14 torcedores do CSA de Alagoas, foi interceptada e atacada na noite desse domingo (15), por uma bomba, enquanto trafegava no Bairro Industrial, nas proximidades da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pela Polícia Militar, são de que o ataque aconteceu após a saída de uma festa promovida pelas torcidas do Confiança e do CSA de Alagoas realizada na Barra dos Coqueiros.

Eles interceptaram a van, atingiram o veículo com pedaços de pau, jogaram um explosivo no carro e efetuaram disparos de arma de fogo.

Segundo relatos passados pelas vítimas, os suspeitos seriam de torcidas rivais e estavam em três veículos. Detalhes do ataque ainda estão sendo apurados pela Policia civil.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas, foram socorridas e estão internados no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE).

Foto redes sociais