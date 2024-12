Trabalho desenvolvido pelo Regimento de Polícia Montada merece destaque

O blog Espaço Militar faz questão de divulgar o importante trabalho desenvolvido pela cavalaria da Polícia Militar do Estado de Sergipe, também conhecida como Regimento de Polícia Montada (RPMON), que atua em diversas situações, como:

* Patrulhamento em áreas urbanas e rurais

* Contenção de multidões

* Ações em terrenos acidentados

* Ações em aglomerações de pessoas, como shows e jogos de futebol

Os cavalos da polícia militar são utilizados por conta de suas características, que potencializam a ação policial. Entre as vantagens, estão: Campo de visão privilegiado do cavaleiro, Mobilidade adaptável a ambientes variados, Força física do cavalo, Efeito psicológico gerado pela presença do animal.

Os policiais do RPMON são treinados para lidar com os cavalos e com técnicas de policiamento. Os cavalos são monitorados 24 horas por dia e recebem tratamento especializado. O tempo de trabalho do cavalo é controlado, podendo trabalhar no máximo seis horas por dia.

Além de suas funções policiais, os cavalos também participam de projetos sociais, como as sessões de equoterapia. A equoterapia é um método terapêutico e educacional que usa o movimento do cavalo para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais.

O RPMON tem sua sede na Avenida Corinto Leite, s/n, Parque da Cidade, bairro Industrial, na capiral sergipana.

Matéria do blog Espaço Militar