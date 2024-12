TRABALHO INTEGRADO ENTRE AS POLÍCIAS CIVIS DE SE E SP PRENDE, EM CRISTINÁPOLIS, FORAGIDO POR ESTUPRO

A Polícia Civil de Sergipe divulgou nesta quarta-feira, 18, o cumprimento do mandado de prisão contra um investigado por estupro de vulnerável. O homem, que estava foragido de São Paulo, onde o crime ocorreu, foi detido no município de Cristinápolis, a partir da troca de informações com a polícia judiciária paulista.

De acordo com o trabalho investigativo da Polícia Civil de São Paulo, o preso praticou abuso sexual contra a enteada, que tinha apenas oito anos, na época do fato. Ao ser descoberto, o homem foragiu para Sergipe, momento em que foi registrado um Boletim de Ocorrência e a polícia local iniciou os levantamentos, que culminaram na localização do suspeito, em terras sergipanas.

“Inicialmente, nós tínhamos um boletim de ocorrência, registrado pela mãe da vítima, que é uma criança de nove anos, mas as informações estavam incompletas. Posteriormente, a avó da criança nos procurou na delegacia e informou que tinham um vídeo do abuso sexual desse indivíduo, que era padrasto da vítima. Com o vídeo, a gente conseguiu ter materialidade suficiente para fazer o pedido de prisão dele”, citou a delegada da PCSP Daniela Pinheiro.

Diante da robustez das provas, foi solicitado o pedido da prisão do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judicário de SP. “Num trabalho de polícia articulado, tanto da Polícia Civil de São Paulo, quanto da Polícia Civil de Sergipe, nós obtivemos a informação de que ele estava em Cristinápolis, onde houve uma operação pelos policiais de Sergipe, que efetivaram a prisão dele”, citou Daniela Pinheiro.

Nesta quarta, integrantes da Polícia Civil de São Paulo estiveram em Sergipe, para recambiar o investigado, pois o inquérito tramita na Justiça paulista. “Fica o alerta para os familiares das crianças. Se a criança tem algum comportamento estranho, mudou de alguma forma e está agindo de um modo diferente do que é o habitual dela, algo está acontecendo. Verifique e acredite no que a criança está narrando”, orientou a delegada Daniela Pinheiro.

Trabalho integrado

“Esse indivíduo acreditou, de verdade, que, ele fugindo para Sergipe, fugiria da punição, mas as polícias hoje trabalham articuladas. As polícias estão trabalhando em conjunto. A gente trabalha num serviço de inteligência articulado e as prisões serão feitas”, completou.

A prisão ocorreu no começo do mês de dezembro, a partir de trabalho da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que localizou e compartilhou o mandado de prisão do suspeito, dando início ao processo que culminou na detenção do homem em Sergipe.

Ficco

A Ficco é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime.

Texto e foto SSP