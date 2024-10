Trabalho integrado entre polícias faz taxa de homicídios diminuir 87% em Itabaiana

Com o trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar de Sergipe, e o reforço das ações de combate aos homicídios e tráfico de drogas, o município de Itabaiana, no Agreste sergipano, diminuiu em 87,6% a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Os dados são do levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim).

De acordo com a CEACrim, enquanto no ano de 2016 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes era de 78.4, em 2024 esta taxa está em 9.67 para 100 mil habitantes. A retração demonstra a efetividade das ações e operações policiais do estado desenvolvidas em toda a cidade serrana.

Conforme o delegado regional Fábio Alan Pimentel, a redução dos homicídios em Itabaiana está em conformidade com a tendência de queda desse crime em todo o estado de Sergipe. “O ano de 2016 foi o ponto máximo de violência no estado, e de lá para cá temos uma tendência de diminuição”, pontuou.

Para a redução dos homicídios em Itabaiana, as Polícias Civil e Militar reforçaram a integração entre as unidades policiais. “O combate se dá contra o tráfico de drogas e também aos homicídios praticados em torno de pistolagem, que são os crimes praticados por pessoas contratadas a mando de outra”, detalhou o delegado regional.

Com esse trabalho integrado com foco no combate aos crimes de homicídios, os casos de pistolagem reduziram drasticamente em Itabaiana, conforme ressaltou Fábio Alan Pimentel. “Até setembro tivemos 10 homicídios, sendo dois com margem de interpretação legítima defesa, mas a maioria em torno de discussões. Apenas dois foram por pistolagem”, concluiu.

Fonte e foto SSP