Traficante  baiano de alta periculosidade morre em confronto com policiais na Zona de Expansão

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e da Bahia resultou na localização de um integrante de facção criminosa baiana.

A ação, desencadeada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Divisão de Inteligência (Dipol), com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Bahia, ocorreu na tarde desta terça-feira (25), no bairro Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju.

Ele era investigado por tráfico de drogas, homicídios e roubos, tendo sido preso em 2021 no Rio de Janeiro. Além disso, o suspeito consta no catálogo ‘Baralho do Crime’ da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), figurando entre os criminosos mais procurados do estado.

Em Sergipe, nesta terça-feira, durante a abordagem, o investigado reagiu contra os policiais e acabou sendo atingido em confronto. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com informações e foto da SSP