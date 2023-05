Traficante é preso por policias  do CPME no bairro Japãozinho

Na noite deste domingo (14), policiais militares dos Táticos do CPME realizaram uma operação no bairro Japãozinho, visando coibir o tráfico de drogas na região.

Os militares tinham informações de que um homem estaria vendendo muitas drogas na localidade, inclusive ameaçando populares insatisfeitos com a violência no local.

O homem foi identificado e preso em flagrante com maconha, cocaína e crack, além de de balança digital, materiais para embalagem das drogas e caderno com anotações do tráfico.

O infrator foi encaminhado à delegacia para lavratura do flagrante.

Matéria do blog Espaço Milita