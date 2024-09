TRE-SE e PM definem Plano de Segurança para as Eleições 2024

O objetivo é garantir a segurança durante o período eleitoral

Na última segunda-feira (2), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), desembargador Diógenes Barreto, reunir-se com a cúpula da Polícia Militar do Estado (PM-SE) e discutiu o plano de segurança a ser implementado durante as eleições municipais de 2024. O objetivo é garantir que todos os aspectos da segurança eleitoral sejam planejados e coordenados e assegurar um pleito tranquilo.

Esteve presente na reunião o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronelAlexsandro Ribeiro de Souza, que apresentou o plano de operações destinado a garantir a segurança durante o período eleitoral. O plano abrange diversas estratégias para prevenir e lidar com as ocorrências, além de garantir a ordem e a integridade dos locais de votação.

O coronel Ribeiro apresentou detalhes do referido plano e reafirmou o compromisso e garantiu que segurança nas eleições municipais é uma prioridade da instituição para que prevaleça um ambiente tranquilo para a população.

Além do coronel Ribeiro, participaram da reunião o subcomandante-geral da PM-SE, coronel Rollemberg, o chefe da 3ª Seção do Estado-Maior, coronel Melo,e a ajudante de ordem, tenente Gabrielle. Pelo TRE-SE, estiveram presentes o diretor-geral, Rubens Lisboa, o coordenador geral das eleições, Marcelo Gerard, e Marcelo Barreto,da SEGEP/COPEG.

O desembargador Diógenes Barreto enfatizou a importância da colaboração entre as instituições para a realização de um processo eleitoral seguro. “Este encontro reforça o nosso compromisso com a integridade das eleições e com a segurança de todos os envolvidos. A cooperação entre o TRE-SE e a PM-SE é fundamental para garantir que as eleições transcorram de forma pacífica”, destacou o presidente.

A agenda do presidente do TRE-SE reflete o comprometimento com a transparência, com a colaboração interinstitucional e com a preparação para os desafios eleitorais. A reunião representa um passo para assegurar que o processo eleitoral de 2024 em Sergipe seja conduzido com a máxima eficiência e segurança.

Fonte e foto TRE/SE