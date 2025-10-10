Três empresas clandestinas de segurança privada são encerradas em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (09), a Operação Segurança Legal IX, com ações simultâneas em todas as unidades do país. Aproximadamente 590 policiais federais participam da fiscalização voltada ao combate de empresas clandestinas que executam atividades de segurança privada sem autorização da instituição.

A operação ocorreu em todas as 27 capitais e nas 96 unidades descentralizadas da Polícia Federal, com a previsão de fiscalizar 565 estabelecimentos, entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros locais que possam empregar serviços de segurança.

Em Sergipe, a Polícia Federal fiscalizou 10 estabelecimentos nos municípios de Aracaju, Umbaúba, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

Como resultado, foram lavrados 3 termos de encerramento de empresa clandestina de segurança privada: Uma delicatessen no bairro Aruana (Aracaju); Um supermercado no bairro Mosqueiro (Aracaju) e um bar e restaurante na Passarela do Caranguejo (Aracaju).

Com informações da PF/SE