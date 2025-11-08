Três homens morrem em confronto com a PM no Bairro Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros

A policia militar informou que três homens morreram na madrugada deste sábado (08), após entrar em confronto com os militares no Bairro Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros.
As informações são de que os homens eram suspeitos de homicídio, e ainda não foram identificados.
Após o confronto, eles foram socorridos e levados ao Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), em Aracaju, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.
O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa e a Criminalística atenderam a ocorrência.
O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos.
Foto ilustração