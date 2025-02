TRÊS HOMENS MORREM EM CONFRONTO COM POLICIAIS DURANTE UMA OPERAÇÃO POLICIAL EM CAMPO DO BRITO

Três homens investigados por homicídios, tráfico de drogas e roubos, morreram em confronto na tarde desta quarta-feira (19), durante uma operação integrada entre as divisões de homicídios, narcóticos e roubos e furtos da Delegacia Regional de Itabaiana, que ocorreu nos povoados Garangau e Miami, em Campo do Brito.

De acordo com a SSP, todos os investigados são oriundos de Pernambuco e estavam na região na tentativa de dominar o tráfico de drogas, mediante violência contra os rivais.

Eles também eram suspeitos de roubos de motocicletas na região agreste de Sergipe.

Nesta quarta-feira, as equipes policiais se deslocaram de forma simultânea aos dois locais onde os membros do grupo criminoso estavam escondidos, em Campo do Brito. Durante a entrada tática para o cumprimento dos mandados de prisão, os investigados reagiram violentamente à operação.

Durante a operação as equipes apreenderam drogas, objetos utilizados para embalar entorpecentes, balança de precisão, três armas de fogo, um simulacro e apetrechos utilizados para roubos de veículos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP/SE