TRÊS INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO  MORREM EM CONFRONTO DURANTE AÇÃO POLICIAL NO MUNICÍPIO DE BOQUIM

Na manhã desta segunda-feira (24), uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de Sergipe resultou na neutralização de um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas, roubos e homicídios. A ação ocorreu no município de Boquim, onde estavam escondidos integrantes do braço armado de uma facção criminosa.

Segundo o delegado Élder Sanches, a operação foi deflagrada para cumprir um mandado de prisão contra membros da organização. “Temos aqui na 3ª Delegacia uma investigação sobre uma facção criminosa que atua no crime de tráfico, roubo e homicídio. Montamos a operação para irmos até Boquim cumprir esse mandado de prisão. Lá estava escondido o braço armado dessa facção, responsável por homicídios na região”, explicou.

Durante a abordagem, os suspeitos reagiram à presença policial e abriram fogo contra as equipes, gerando um confronto. Três suspeitos foram atingidos, receberam socorro, mas não resistiram aos ferimentos. “São indivíduos com vários mandados de prisão, extremamente perigosos. Graças a Deus, nossas equipes policiais não tiveram nenhuma lesão e todos estão retornando para Aracaju em segurança”, destacou o delegado.

A operação realizada em Boquim foi resultado de uma investigação aprofundada e contou com informações obtidas a partir de outra ação conjunta, realizada no dia 21 de fevereiro. Naquela ocasião, policiais da 3ª Delegacia Metropolitana e do Comando do Policiamento Militar da Capital identificaram e desmontaram um ponto de armazenamento de drogas e armas na região da Ponta da Asa, no bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju.

Na operação, que se estendeu durante a madrugada, as equipes apreenderam 1kg de cocaína e 1kg de maconha, armazenados em um tonel, além de identificar um local preparado para esconder armamentos da facção. A partir dessas informações, foi possível chegar aos líderes do grupo e avançar nas investigações que culminaram na operação desta segunda-feira em Boquim.

“É um pessoal que estava dando muito trabalho em termos de tráfico, roubo e homicídio. Com essa ação, conseguimos enfraquecer essa facção e garantir mais segurança para a população”, finalizou Élder Sanches.

As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos na organização criminosa.

Fonte SSP