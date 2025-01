TRÊS INVESTIGADO POR ROUBOS DE LARANJAS COM PREJUÍZO ESTIMADO EM R$ 500 MIL MORREM EM CONFRONTO

Equipes da Delegacia de Cristinápolis, com o apoio da Dipol deflagraram na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Citrus e desarticularam um grupo criminoso investigado por causar um prejuízo de R$ 500 mil reais a produtores de laranja.

Os três suspeitos eram investigados pela prática de diversos roubos na Região Sul de Sergipe, além de homicídios e tráfico de drogas. O grupo passou a atuar com roubo de laranjas após identificar a alta dos preços do fruto. Três investigados foram identificados, reagiram a abordagem policial, e morreram durante o confronto.

A SSP informou ainda que a operação contou com a participação da Polícia Militar.

De acordo com as informações policiais, os suspeitos estavam escondidos em uma vila na praia do Abaís, na tentativa de matar um desafeto do grupo criminoso. Além do roubo de laranjas, os suspeitos eram investigados por tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio, associação criminosa qualificada, roubo qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda conforme a apuração policial, os investigados costumavam agir com violência e efetuavam disparos de arma de fogo contra os produtores de laranja.

Na operação, três investigados reagiram à abordagem, foram atingidos, socorridos a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Ainda na ação policial, foram apreendidas armas, drogas e o carro utilizado pelos suspeitos nos roubos das laranjas.

A operação foi desencadeada em conjunto com a Delegacia Regional de Tobias Barreto, Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPati), Coordenadoria de Polícia Civil do Interiro (Copci), Delegacia-Geral e Dipol.

Com informações da SSP