TRÊS MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA SÃO PRESAS POR USAR CRIANÇA DE 10 ANOS PARA TRAFICAR DROGAS EM ITABAIANA

Na tarde desta quarta-feira (3), agentes da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante três homens por suspeita de tráfico de drogas. O trio foi encontrado na Rua Brasiliano Antônio de Gois, no bairro Moita Formosa, em Itabaiana.

A operação foi iniciada após investigações conduzidas pela equipe, que demonstraram o envolvimento de uma família na venda de drogas em uma área conhecida como “inferninho”.

Durante a ação, os policiais encontraram quatro membros da mesma família. Uma mulher foi flagrada com 12 pedras de crack; seu filho, uma criança de 10 anos, tinha 28 pedras nos bolsos; e um casal que residia no imóvel estava com 47 pedras. No total, foram apreendidas 87 pedras de crack.

De acordo com a polícia, a criança era usada pela mãe e pela irmã para a venda de entorpecentes.

Todos os suspeitos foram levados para a delegacia. Os três presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto a criança foi ouvida na presença do Conselho Tutelar.

