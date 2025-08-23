TRÊS PESSOAS SÃO PRESAS POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL EM PROPRIÁ

A Delegacia Regional de Propriá, com o apoio de militares do Comando do Policiamento Militar do Interior, prendeu três pessoas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante operação realizada no bairro Brasília, município de Propriá. A ação resultou na apreensão de 100 gramas de maconha e 50 gramas de crack.

Durante as diligências no bairro, um homem foi abordado próximo ao local investigado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao ser questionado, confessou que guardava entorpecentes em sua residência e na casa de sua mãe. A equipe se dirigiu aos dois endereços, onde apreendeu 100 gramas de maconha. O suspeito foi levado à delegacia para os procedimentos legais.

Após essa primeira prisão, os policiais receberam informações sobre uma jovem que estaria vindo de Aracaju para Propriá, transportando drogas e um bebê de colo. A equipe localizou a mulher chegando em um ônibus da empresa Coopertalse e, durante a abordagem, encontrou 50 gramas de substância semelhante ao crack. Em depoimento, ela afirmou que a droga seria destinada ao seu companheiro e que seria revendida.

Com base nas informações repassadas pela suspeita, os policiais localizaram e prenderam o homem indicado. Os dois também foram conduzidos à delegacia.

Ao todo, a operação resultou em três prisões, sendo dois homens e uma mulher, e na apreensão de drogas prontas para comercialização.

Fonte SSP