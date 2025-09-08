Três suspeitos morrem em confronto e um policial é baleado durante operação policial em Propriá

Uma ação policial envolvendo as policias civil e militar terminou com três suspeitos mortos e um policial baleado, na manhã desta segunda-feira (08), no município de Propriá.

As informações passadas pelos agentes são de que eles eram suspeitos de cometer um homicídio na cidade de Arapiraca (AL).

A Polícia informou ainda que ao abordar o carro onde os suspeitos estavam eles teriam reagido, atirando com os agentes que revidaram.

Os três foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. O policial que foi baleado passa bem e deve receber alta ainda nesta manhã.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado par recolher os corpos.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais