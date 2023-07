Caso Genivaldo: TRF-5 nega pedido de acusação por abuso de autoridade e mantém júri popular

Nesta segunda-feira (17), o Tribunal Regional Federal da 5 ª Região rejeitou o pedido do Ministério Público Federal para que os policiais rodoviários federais, acusados de envolvimento na morte de Genivaldo Santos, também respondessem por abuso de autoridade.

Os três policiais, William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento, continuam presos preventivamente, acusados de praticar os crimes de tortura e homicídio qualificado.

A defesa de Kleber Nascimento Freitas havia entrado com um pedido de prisão domiciliar alegando problemas de saúde, mas também foi negado nesta segunda.

O julgamento manteve a decisão de que eles sejam levados a Júri Popular.

Durante o julgamento, os desembargadores rejeitaram, por maioria, os recursos dos advogados dos acusados que pediram a nulidade do processo porque segundo eles, entre outras coisas, foi negado a defesa o direito de ouvir os peritos e o delegado que registrou a ocorrência.

Segundo a advogada Priscila Mendes, responsável pela defesa da viúva de Genivaldo, além de negar o pedido do MPF, o tribunal rejeitou, por maioria, o recurso de cerceamento de defesa impetrado pelos advogados dos acusados, na tentativa de anular a sentença com base na alegação de que peritos e uma testemunha do MPF não havia sido ouvidas.

A advogada informou ainda que a assistência de acusação ainda irá ver junto ao MPF quais serão os próximos passos a serem dados dentro do processo.

Os policiais rodoviários federais foram presos preventivamente após se apresentarem voluntariamente à Polícia Federal (PF) no dia 14 de outubro do ano passado. Eles são acusados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado.