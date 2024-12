Tribunal do Júri do caso Genivaldo deve terminar dia 6 de dezembro

A sentença do Tribunal do Júri do caso Genivaldo só deve ser proferida no dia 6/12/2024. A nova previsão para o término do julgamento se deve ao tempo de duração das oitivas, que tem sido, em média, de 4h, cada.

Das 36, seis foram dispensadas: uma pela assistência de acusação; uma pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Sergipe; duas pela defesa de Kléber Nascimento; e duas pela defesa de William Barros Noia. A dispensa de testemunhas é algo comum dentro do Tribunal do Júri e pode ser feito por todas as partes.

Nesta quinta-feira (05), décimo dia do julgamento a previsão é que Paulo Rodolpho Lima Nascimento e Kleber Nascimento Freitas sejam interrogados. No dia anterior, depôs William de Barros Noia.

De acordo com o cronograma dos trabalhos, logo após as oitivas das 30 testemunhas, serão ouvidos os peritos do caso. Depois, os réus Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Kléber Nascimento Freitas e William de Barros Noia serão interrogados. Na sequência, começarão os debates e, por fim, haverá a votação da sentença.

Relembre o caso – Genilvado morreu após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogêneo. Os réus são acusados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. Eles estão presos desde 14 de outubro de 2022, e foram demitidos da PRF após determinação do Ministro da Justiça, em agosto de 2023.

Com informações e foto do TRF5