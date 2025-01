Trio reage a abordagem policial e morre em confronto em Socorro

A Polícia Militar de Sergipe, por meio de equipes do Batalhão de Choque (BPChoque), do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando de Policiamento Especializado (CPME), interceptou, neste sábado, 25, três suspeitos que, pelas informações iniciais, teriam agido em outros estados e estavam em deslocamento para Sergipe com a intenção de praticar crimes graves.

Durante a abordagem, em uma rodovia no município de Nossa Senhora do Socorro, os indivíduos reagiram efetuando disparos de arma de fogo, utilizando duas pistola e uma espingarda calibre 12. Os três foram atingidos e morreram no local.

O caso foi encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), que dará continuidade às investigações. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local para a coleta de informações e início das diligências.

Peritos do Instituto de Criminalística atuam na análise do veículo, das armas e dos objetos apreendidos durante a operação.

Fonte SSP