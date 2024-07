Homem natural da Irlanda do Norte é encontrado morto em quarto de hotel na Orla, em Aracaju

Um homem natural da Irlanda do Norte e que estava hospedado em um quarto de hotel na Orla de Atalaia, em Aracaju, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (22).

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo da vítima. Não informações sobre a causa da morte e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As informações são de que a direção do hotel não vai se manifestar sobre o assunto. Já a Associação Brasileira de Indústria e Hotéis em Sergipe disse que não falaria sobre o caso para não atrapalhar as investigações.