Unidade especializada da Polícia Civil recebe drone com câmera termal

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 22, que recebeu do Núcleo de Drones da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe a doação de um drone com câmera termal.

A tecnologia é de suma importância para o aperfeiçoamento dos serviços executados pela unidade policial.

O aparelho recebido é um drone Mavic 3T Enterprise com câmera termal, que facilita a localização de suspeitos ou vítimas em locais de visualização mais difícil, a partir do calor emitido pelo alvo. O material também produz imagens de alta qualidade, benefício que auxiliará a Core nas operações.

“Para o tipo de serviço que a Core exerce, comop operações de madrugada, essa ferramenta é muito importante. Fechou com chave de ouro a questão de equipamentos para a gente”, explicou o diretor da Core, Cássio Menezes, ao detalhar a relevância da doação dentro do trabalho especializado que a Coordenadoria executa.

Fonte e foto ASN