E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 7 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

Search

Vagner Resende Conceição, filho de ex-prefeito de Itabi, é encontrado morto com tiro na cabeça. Polícia já iniciou investigações

  • |  
filho-de-ex-prefeito-de-itabi-__-encontrado-morto-_b12b93c8c0a2e183a12b3b4750844a5a43309eaf735bc75be0602307636708d6

Um homem de 42 anos, identificado como Vagner Resende Conceição, foi encontrado morto na manha desta sexta-feira (07),  com ferimentos por arma de fogo dentro da casa dele, na Zona Rural do município de Itabi.

Vagner Resende era filho do ex-prefeito da cidade, Dindinho da Farmácia e da ex-vice-prefeita Gorete. De acordo com informações iniciais, o corpo foi localizado na varanda da residência, onde a vítima morava sozinha, apresentando um tiro na cabeça.

Parentes afirmaram também desconhecer qualquer desavença ou ameaça que Vagner pudesse ter recebido recentemente. Vagner Resende deixa seis filhos.

A Polícia Civil informou que já iniciou as investigações. Quem tiver alguma informação que possa contribuir com as investigações deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Foto arquivo pessoal

Leia também