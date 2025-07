Vaquejada, cavalgada e pega de boi agora são práticas legais em Sergipe com lei de Neto Batalha

Nova lei sancionada por Fábio Mitidieri reconhece oficialmente vaquejada, cavalgada e pega de boi no mato como práticas culturais em Sergipe. Texto é de autoria de Neto Batalha.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, sancionou a lei que regulamenta oficialmente a vaquejada, a pega de boi no mato e a cavalgada como práticas esportivas e culturais no estado. A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (24), após aprovação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

De autoria do deputado estadual Neto Batalha (PP), o projeto estabelece regras claras para a realização dos eventos, tanto na modalidade amadora quanto profissional, desde que organizados por entidades públicas ou privadas. A legislação exige a garantia da integridade física dos animais e dos participantes.

Entre os pontos destacados está a proibição da participação de animais com ferimentos, sangramentos ou com chifres, o que reforça a preocupação com o bem-estar animal mesmo durante a prática das tradições culturais do interior.

A proposta foi aprovada pela Alese no dia 5 de junho, e teve amplo apoio entre parlamentares que enxergam nas manifestações uma parte importante da identidade cultural do povo sergipano.

Fonte e foto assessoria