VEÍCULO CONDUZIDO PELO DEPUTADO GEORGEO PASSOS CAPOTA APÓS SE ENVOLVER EM COLISÃO, EM ARACAJU

A assessoria do deputado estadual Georgeo Passos informou que ele se envolveu em um acidente após o veiculo que ele estava capotar na Rua Niceu Dantas com Leite Prado, no Bairro Atalaia, em Aracaju.

As informações são de que no veículo do parlamentar, estavam ele e duas filhas e no outro, o motorista e uma passageira.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito, Geogeo, as filhas e uma idosa, passageira do outro veículo, foram encaminhados para uma unidade de saúde. Ele e as filhas passaram por avaliação médica e já receberam alta.

A PMSE informou que o condutor do outro veiculo, um Jeep, foi resgatado por meios própios, enquanto as passageiras precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas ao hospital.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do parlamentar, o carro do deputado foi atingido por outro veículo que teria invadido a preferencial. O impacto causou o capotamento do automóvel.

