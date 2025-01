Veículo da Defesa Civil se envolve em acidente com outro carro e deixa uma pessoa ferida em Aracaju

Um veículo da Defesa Civil de Sergipe e que estava retornando de uma ação de instrução com o Corpo de Bombeiros, se envolveu em um acidente com outro carro no início da tarde desta sexta-feira (2), no Bairro São José em Aracaju.

De acordo com informações, o acidente ocorreu após outro carro invadir a preferencial e colidir com o veículo oficial.

Ainda segundo o órgão, uma vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital particular da capital. Ele não corre risco de morte.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) e a Policia Militar atenderam a ocorrência.

Foto Andréa Oliveira