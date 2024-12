VEÍCULO DE PASSEIO COLIDE EM MURO DE RESIDÊNCIA NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS; DUAS PESSOAS FICAM FERIDAS

Um acidente ocorrido na noite da véspera de natal (24) deixou duas pessoas feridas, após o condutor de um carro de passeio perder o controle da direção e colidir com um muro na Rodovia dos Náufragos, no Povoado Robalo, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que as duas vitimas socorridas. O motorista doi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enquanto o passageiro foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM-SE).

Os dois feridos foram encaminhados ao hospital. Por conta disso, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

Foto BPRv