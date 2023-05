Veja valores do adicional de periculosidade para agentes civis e militares

Os projetos aprovados nessa terça (09) pelos deputados que estipula a periculosidade e publicado no Diário Oficial de Sergipe desta quarta-feira (10) divulga as leis que instituem reajustes salariais para servidores estaduais e adicionais de periculosidade para profissionais da segurança pública de Sergipe.

Conforme o texto encaminhado pelo Governo do Estado à Alese, o Projeto de Lei institui valor do adicional de 5% sobre 70% do subsídio atual da classe. O pagamento do benefício será efetuado a partir do segundo semestre deste ano, cumprindo o acordo firmado com a classe.

O adicional de periculosidade, de 5%, varia conforme os valores de referência correspondente a cada classe das carreiras dos servidores civis e militares, e vão de R$ 45,57 a R$ 936,25.

Confira os valores dos adicionais de periculosidade

Delegado de Polícia Civil

CARGO VALOR DE REFERÊNCIA VALOR DO ADICIONAL Delegado de Polícia Substituto R$ 8.239 R$ 411,95 Delegado de Polícia – 3ª classe R$ 12.358,50 R$ 617,92 Delegado de Polícia – 2ª classe R$ 14.605,50 R$ 730,27 Delegado de Polícia – 1ª classe R$ 16.852,50 R$ 842,62 Delegado de Polícia – classe especial R$ 18.725 R$ 936,25

Escrivão de Polícia

CARGO VALOR DE REFERÊNCIA VALOR DO ADICIONAL Escrivão de Polícia Substituto R$ 3.370,50 R$ 168,52 Escrivão de Polícia – 3ª classe R$ 4.868,50 R$ 243,42 Escrivão de Polícia – 2ª classe R$ 5.617,50 R$ 280,87 Escrivão de Polícia – 1ª classe R$ 7.115,50 R$ 355,77 Escrivão de Polícia – classe especial R$ 7.898,20 R$ 394,91

Agente de Polícia

CARGO VALOR DE REFERÊNCIA VALOR DO ADICIONAL Agente de Polícia Substituto R$ 3.370,50 R$ 168,52 Agente de Polícia – 3ª classe R$ 4.868,50 R$ 243,42 Agente de Polícia – 2ª classe R$ 5.617,50 R$ 280,87 Agente de Polícia – 1ª classe R$ 7.115,50 R$ 355,77 Agente de Polícia – classe especial R$ 7.898,20 R$ 394,91

Servidores militares