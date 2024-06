Vereador alerta sobre a derrubada de mais de duas mil árvores na Zona de Expansão do município de  Aracaju

Na terça-feira, 18, o vereador Breno Garibalde demonstrou indignação em seu discurso no plenário da Câmara de Aracaju, ao trazer a tona mais uma vez, a destruição da biodiversidade na região da Zona de Expansão da capital sergipana.

No local, cerca de 2.742 indivíduos arbóreos foram autorizados a serem derrubado, incluindo as áreas de mangue, em favor de uma obra de canalização (macrodrenagem), que será realizada pela gestão municipal.

Para o parlamentar, a obra precisa ser feita, mas, que seja de maneira correta, priorizando a implantação de uma rede de esgoto, para que os dejetos não sejam despejados de forma irregular no rio Vaza-Barris.

“A única licença que foi liberada autorizando tamanho absurdo, é a da Sema. Inclusive, já foi aprovado aqui nesta Casa um empréstimo para realização dessa obra. Mas, é importante que a preservação dos nossos recursos naturais seja prioridade. Infelizmente, os erros estão se repetindo, e o nosso meio ambiente sendo cada vez mais afetado. É revoltante!”, criticou o parlamentar.

Breno ressalta que a obra de canalização pode ser feita, de forma natural, aproveitando os recursos já existentes na área. “Mas a solução que apresentam é concretar e asfaltar, para que cheguem condomínios e lotes residenciais, poluindo os nossos rios. Houve uma época que meus pais e as pessoas da geração deles, tomavam banho no Rio Sergipe. Hoje, ninguém mais faz isso. No Vaza-Barris eu ainda consigo tomar banho, mas se continuar assim, as gerações futuras não vão conhecer o rio da forma que está hoje. Se depender das gestões atuais, o único rio limpo que resta em Aracaju, será destruído. É revoltante ver o modelo de “desenvolvimento” que Aracaju está seguindo”, alertou o vereador.

Ainda em sua fala, Breno chama atenção dos órgãos ambientais, para que sejam tomadas providências urgentes. “Naquela área tem rio, tem divisa e a Adema precisa também se manifestar sobre esse problema. Além disso, o Ministério Público precisa se posicionar, precisa estar atento ao problema e cobrar soluções. O que é mais grave é que não existem estudos ambientais que prevêem esse tipo de situação. Naquela área existe uma comunidade tradicional de pescadores e marisqueiras que vão perder o seu sustento por conta do que está acontecendo na região”, afirmou Breno.

Para o vereador, é de extrema importância que os três eixos da sustentabilidade sejam priorizados no que se refere ao desenvolvimento da cidade.

“Porem, em Aracaju o único eixo que se vê é o econômico, os outros estão completamente esquecidos, porque essas obras de macrodrenagem estão aí para beneficiar apenas alguns, que vão lucrar com a construção de condomínios no local. É triste ver o rumo que Aracaju está tomando. Sai gestão, entra gestão, os problemas aumentam, as soluções não chegam e quem sofre com tudo isso é a população, que não vai conhecer a biodiversidade do lugar onde vivem. Espero que o futuro da nossa cidade seja prioridade. Os alertas são dados hoje para que possa sobrar alguma coisa para amanhã”, concluiu o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas