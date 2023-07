Vereadora Emília Correa denuncia colega Professor Bittencourt por injúria e difamação durante sessão na Câmara

A vereadora Emília Correa (Patriota) confirmou nesta segunda-feira (03) que procurou a Polícia Civil para denunciar o vereador Professor Bittencourt (PDT) por injúria e difamação, ao insinuar que ela estaria olhando para ele de maneira sedutora durante uma sessão da Câmara de Vereadores de Aracaju.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) confirmou a informação. No Boletim de Ocorrência, a vereadora relata ter se sentido ofendida, assim como entende que o ocorrido se trata de uma violência política de gênero.

Segundo Emilia Correa, o caso ocorreu no dia 31 de maio, quando ela virou a cadeira para trás, para acompanhar uma fala do vereador, que teria ficado incomodado com a atitude. “Ela gosta muito de olhar pra mim, eu sei que eu sou irresistível. (…) Ela está olhando aqui efusivamente. (…)”, disse Bittencourt.

O vereador ainda teria insinuado que a esposa ficaria com ciúmes. “Não sei por qual motivo esse olhar tão ‘fusilâmine’ para mim. Fernanda talvez fique preocupada com esse olhar aqui”.

A Câmara Municipal de Aracaju informou que recebeu na manhã de hoje um ofício da vereadora Emília Corrêa, onde a parlamentar relata ter sofrido constrangimento durante sessão na Casa Legislativa. O documento foi protocolado na Presidência e pede providências acerca do ocorrido.

Ainda de acordo com a nota, a Mesa Diretora está se inteirando da denúncia, e após analisar as razões da mesma, vai se pronunciar. O texto cita ainda que independentemente do caso, acredita e defende a equidade entre os gêneros, repudiando qualquer atitude que possa afrontar a dignidade das mulheres que estejam representando a população, através dos seus mandatos na Casa.

Foto: Gilton Rosas